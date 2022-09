Stand: 16.09.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Amok-Alarm an School

En technischen Defekt hett Dunnersdag düsse Week en Amok-Alarm an en Hamborger School utlööst. An dat Louise Weiss Gymnasium in Hamm is de Polizei stünnenlang togang ween. In de Tiet, wo Speziaalinsatzkräft mit Maschinenpistolen de School dörsöcht hebbt, dor müssen Schölers un Schoolmesters in jümehr Klassenrüüm töven. Welk vun de Straten rund üm de School sünd afsparrt worrn. Na dree Stünnen hett de Polizei denn seggen kunnt, dat dor an de ganze Saak - an den Alarm - nix an weer.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 17.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.09.2022 | 09:30 Uhr

