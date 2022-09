Stand: 16.09.2022 09:30 Uhr Massengraff funnen

Nadem sik dor in’n Oosten vun’e Ukrain de russ’schen Truppen trüchtrocken hebbt, hebbt se dor nu woll en Massengraff funnen. Dat hett de Präsident Wolodymyr Selenskyj in sien neetste Videobootschaft seggt. Medien in’e Ukrain snackt dorvun, dat in een Hoolt mehr as 440 Lieken funnen worrn sünd. De Russen harrn de Gegend dor na en Gegenangreep, de vun de Suldoten ut’e Ukrain utgahn is, Hals över Kopp verlaten.

// Stand: 16.09.2022, Kl. 9:30

