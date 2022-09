Stand: 16.09.2022 09:30 Uhr Gaspriesen gaht wieder na baven

Wegen de Energiekris gaht ok in Hamborg de Gaspriesen wieder na baven. Dat Ünnernehmen E.ON sett den Pries för’t Gas af November nochmal rop un dat üm 25 bet 30 Perzent - je nadem, wat hooch de Verbruuk is. E.ON is Grundversorger för Gas in Hamborg un hett siene Priesen al mal Anfang August na baven sett hatt.

// Stand: 16.09.2022, Kl. 9:30

