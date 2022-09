Stand: 16.09.2022 09:30 Uhr Hölp för Sportverenen

Wegen de Energiepriesen, de na baven gahn doot, will de Stadt nu ok de Sportverenen vun’t Geld her ünner de Arms griepen. So as de Finanzbehöörd dat seggt, schall dat en sonöömten "Härtefall-Fond" geven, dormit keen Vereen kaputt gahn mutt. To sülven Tiet roopt se de Sportverenen dorto op, in jümehr Hallen un Anlagen so veel Energie to sporen as man geiht.

// Stand: 16.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch