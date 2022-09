Stand: 16.09.2022 09:30 Uhr Flooglotsen-Streik in Frankriek

In Frankriek streikt vundaag de Flooglotsen. Dorüm fallt ok in Hamborg sössteihn mal en Fleger ut. Dat geiht dor vör allen Dingen üm Verbinnen na Paris hen. So as Air France dat seggt, warrt jede twete Fleger vun un na Düütschland hen streken.

// Stand: 16.09.2022, Kl. 9:30

