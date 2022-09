Stand: 15.09.2022 09:30 Uhr In Hamborg warrt Brunnens utstellt

Wegen den Energiespoorplaan vun de Stadt is de Alsterfontään ja siet twee Weken al nich mehr in Gang. Vunaf hüüt schallt se in Hamborg noch mehr Brunnens af. To't Bispeel in'n Binnenhoff vun't Raathuus, an'n Platz vun de Republik in Altnaa un an'n Kaiser-Wilhelm-Platz in Bardörp. Un denn hebbt se de Saison vun de Waterlichtkunzerten in Planten un Blomen noch vör de Tiet toenn bröcht. // Stand 15.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch