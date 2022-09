Stand: 15.09.2022 09:30 Uhr Priesen för gröne Däcker

Gröne Däcker gifft dat jümmer mehr in Hamborg. Nu hett de Ümweltbehöörd wedder gröne Boten utteekt. To de Winners höört de Dackgoorn Frieda op en vörmaligen Bunker in Ottensen un de Dacklandschop „Dock 71“ in de Havencity. Hamborg fördert al siet Johrn gröne Däcker, wieldat se dat Klima beter maakt un dat Regenwater länger in de Stadt hollen doot. // Stand 15.09.2022, Kl. 9:30

