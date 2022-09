Stand: 15.09.2022 09:30 Uhr Dode bi Füer in Rissen

Bi en Wahnungsbrand in Rissen is en Fru to Dode kamen. Dat Füer weer in de Nacht in’t eerste Bövergeschoss vun en Mehrfamilienhuus utbraken. Toeerst kunnen se de 57 Johr ole Fru noch torüch in’t Leven halen un na’t Krankenhuus henbingen. Man dor is se denn doch sturven. Twee anner Minschen hett de Füerwehr ut de Naverwahnungen rutbröcht. De Brand weer fix löscht. Woans dat to dat Füer kamen is, weet een noch nich. // Stand 15.09.2022, Kl. 9:30

