Stand: 15.09.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat in eerste Richt beten gries mit vele Wulken. Blots af un an mal pliert de Sünn dörch. Jümmer wedder mal gifft dat en lütte Flaag bi bet to 17 Graad.

Ok morgen gifft dat vun allens en beten wat: Sünn, Wulken, enkelte Schuer, villicht sogor mal en Dunnerslag bi bet to 15 Graad. // Stand: 15.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch