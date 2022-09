Stand: 14.09.2022 09:30 Uhr Womööglich Kriegsverbreken in Charkiw

De Ukraine hett ja in den russischen Angriffskrieg mehrere Ecken Land torücherobert, un deelwies schall dat nu Henwiesen op russische Kriegsverbreken geven. So schüllt se op en Polizeirevier in de Region Charkiw Maanden lang Minschen insparrt un foltert hebben. Kanzler Olaf Scholz hett güstern mit den russischen Präsident Wladimir Putin telefoneert un dorbi verlangt, dat de Truppen ut de Ukraine gau wedder rut schullen. // Stand: 14.09., Klock 09:30

