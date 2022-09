Stand: 14.09.2022 09:30 Uhr Klimafründlich U-Bahn boen

Dat Föhren mit de Bahn is goot för den Klimaschutz, man bi de U5 schall ok al dat Boen klimafründlich warrn. De Hoochbahn will dat maken laten mit Zement un Stahl, de mit weniger CO-twee herstellt warrt. Man de Hamborger Links-Frakschoon, de wörr nu geern weten, woneem disse klimafründlichen Materialien denn herkamen schüllt. Ok de Ümweltschutzorganisatschoon BUND is in disse Saak skeptisch. // Stand: 14.09., Klock 09:30

