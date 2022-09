Stand: 14.09.2022 09:30 Uhr Hamborg-CDU kriggt twee Böverste

För en Partei-Duppelspitz, dor hett de Hamborger CDU an'n Avend den Weg freemaakt. För so en Andrag geev dat in den Lanns-Utschuss en grote Mehrheit. Nu mutt aver eerst noch de Satzung vun de Bunns-CDU ännert warrn. De dorför sünd, de seggt, dat kann de Arbeit beter opdelen. De Gegners meent aver, dat Duppelspitzen in annere Parteien sik nich bewährt hebbt. // Stand: 14.09., Klock 09:30

