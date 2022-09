Stand: 14.09.2022 09:30 Uhr Afscheed vun Königin Elisabeth

Na den Dood vun de Queen geiht in Grootbritannien dat Afscheed nehmen wieder. De Lieknam is nu in London un schall vunnamiddag vun den Buckingham-Palast na dat Parlament henbröcht warrn. Dort köönt sik de Minschen denn veer Daag lang vun Königin Elisabeth verafscheden. Dorför hebbt sik al in de Nacht Lüüd vör dat Parlament anstellt. De Sender BBC mellt, dat se bi dat Töven vun Hölps-Organisatschonen wat Hittes to drinken un wat Lüttes to eten kriegt. // Stand: 14.09., Klock 09:30

