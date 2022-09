Stand: 13.09.2022 09:30 Uhr Flüssiggas in‘n Haven

En Flüssiggasterminal, de in’n Haven swimmen deit: Jo oder ne? Klor is: dat gifft Maleschen – kenn, de dat betahlen will, kenn de dat bedrieven will to’n Bispill. Un se hebbt sik in de Hoor: De gröne Ümweltsenater Jens Kerstan will dat dörchsetten vun wegen de Gaspriesen, de piel na baven gaht. He will noch aftöven, bet noch en Gootachten an’n Enn vun September fardig is. De Wirtschopssenater Michael Westhagemann, de keen Partei tohöört, de will in Moorborg lever grönen Waterstoff maken. En Flüssiggasterminal kunn dat utbremsen. De Oppositschoon will, dat de Börgermeister Peter Tschentscher nu wat dortau seggen deit. //Stand 13.09.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch