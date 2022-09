Stand: 13.09.2022 09:30 Uhr Ukraine

De ukrain’sche Armee kriggt woll ümmer mehr Regionen torüch, de Russland ünner Beschlag harr. Wat Präsident Wolodomyr Selenskyj seggt geiht dat üm 6.000 Quadratkilometer – dat is en Flach bummelig acht mal so groot as Hamborg. Wiel Russland immer noch versöken deit, de Stroomversorgen twei to maken, verlangt Selenskyi Hölp vun’n Westen. Dorbi geiht dat üm Wapen för de Luftafwehr. //Stand 13.09.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch