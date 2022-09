Stand: 13.09.2022 09:30 Uhr DB-Flachen

Hamborg will Flachen vun de Düütsche Bahn torüch-köpen. Dat geiht üm söven Grundstücke, de all tohoop 16 Hektar groot sünd, also so groot as de Binnenalster. Wat Finanzsenater Andreas Dressel seggt, kann een dor twoors keen Wahnungen boen, man dat gääv Platz för Gewarv, Straaten, Schienen oder Radweeg. Dressel will sik de Flachen för 7 bet 10 Millionen Euro sekern, bevör en anner dat köpen deit. //Stand 13.09.2022 Kl. 9:30

