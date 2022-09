Stand: 13.09.2022 09:30 Uhr Protest-Camp op Sylt

Nu mööt se dat wegmaken, dat Protest-Camp, wat en poor Punks op Sylt opstellt hebbt. So hett dat dat böverste Verwaltensgericht in Sleswig seggt. Dorgegen angahn köönt se nu nich mehr. Bummelig een Maand lang harrn de Punks vör’t Raathuus in Westerland campeert – un Larm un Dreck maakt. Bet wann se dat nu wegmaken mööt, dat steiht noch nich fast. //Stand 13.09.2022 Kl. 9:30

