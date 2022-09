Stand: 09.09.2022 13:00 Uhr Düsse Week: Tarifstriet beennt

Twee Weken lang hebbt de Lüüd, de in’n Haven arbeiden doot, över den Kompromiss in’n Tarifstriet snackt, den de Arbeitgevers un de Warkschop Verdi tohoop funnen hebbt. Maandag düsse Week nu hebbt se dor to düssen Kompromiss "Ja" to seggt. Dormit sünd ne’e Streiks vun’n Disch. All Froons- un Mannslüüd, de in’n Haven in de Containerbedrieven arbeiden doot, de kriegt för jümehr Arbeit negen Komma veer Perzent mehr wat an Geld. In den ne’en Tarifverdrag steiht ok binnen, dat noch mal nee över Geld snackt warrt, wenn de Inflatschoon hooch blieven deit.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 10.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch