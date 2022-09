Stand: 09.09.2022 13:00 Uhr Düsse Week: Lindenberg is nu Ehrenbörger

Udo Lindenberg is siet Middeweken düsse Week de 37. Ehrenbörger vun Hamborg. De Börgerschop hett em düsse Utteken mit grote Mehrheit geven. Hamborgs Eerste Börgermeister Peter Tschentscher hett Lindenberg as Musiker un Künstler nöömt un löövt, vör allen Dingen dat he sik in uns Sellschop insetten dä gegen Gewalt, Rechtsextremismus un Diskrimineren. To de Fier in’n Festsaal vun’t Raathuus sünd Middewekenavend 350 Lüüd to inlaadt ween.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 10.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.09.2022 | 09:30 Uhr

