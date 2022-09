Stand: 08.09.2022 09:30 Uhr Lindenberg nu Ehrenbörger

Hamborg hett en ne'n Ehrenbörger. De Musiker Udo Lindenberg kreeg güstern in't Raathuus de högst Utteken, de de Stadt hett. Börgermeester Peter Tschentscher is ok mit dorbi ween. He sä, Lindenberg weer en Bottschoper för Freden, Freeheit un för en toleranten Ümgang miteenanner. De Musiker sett sik al lang gegen Gewalt in, gegen de extreme Rechte un dorgegen, dat mit Lüüd minnachtig ümgahn warrt. Lindenberg is in Gronau in Westfalen op de Welt kamen, man he leevt al vun de laten süsstiger Johren af an in Hamborg – in de negentiger Johren is he na sien Suite in't Atlantic-Hotel trocken. | Stand 8.9.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch