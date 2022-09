Stand: 06.09.2022 09:30 Uhr 49 Euro Ticket

En 49 Euro Ticket, dat weer för Hamborg un för Düütschland en bannigen Erfolg. Dat sä Hamborgs Co-Fraktschoonschef vun de Grönen, Dominik Lorenzen, in’t Summerinterview vun NDR 90,3 un dat Hamborg Journaal. Hamborg will dorför sien Bidrag in Geldform leisten. Man Lorenzen seggt ok, dat man den Utboo vun den Öffentlichen Nahverkehr nich op den lange Bank schuven dörv. Mehr Bussen un Bahnen, de kossen Milliarden, dat weer aver allns ornlich afsekert mit Geld. //Stand 29.08.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch