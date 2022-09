Stand: 01.09.2022 09:30 Uhr Nich noog Soziaalwahnungen

In Hamborg will meist nüms mehr Soziaalwahnungen boen. Na den Willen vun den Senaat süllt dat jedet Johr 3000 ween. Man in't eerste Halfjohr hebbt se blots 19 Soziaalwahnungen afnickt. Dat hett de Senatersch för Stadtentwickeln, Dorothee Stapfelfeldt, in'n Utschuss vun de Börgerschop togeven. Wat se seggt, liggt dat ok an bannig hoge Bokosten, hoge Tinsen un dat Hen un Her bi de staatliche Energiefördern. // Stand 01.09.2022, Kl. 9:30

