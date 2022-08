Stand: 31.08.2022 10:15 Uhr Alsterfontän warrt afschalt

Wokeen de Fontän an de Alster nocheins sehn mag, hett blots noch vundag dorför Tied. Denn to den ne’en Maand warrt se afschalt, twee Mande fröher as normalerwies. Dormit will de Stadt Hamborg Stroom sporen. / Stand: 31.08.22 Klock 09:30

