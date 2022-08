Stand: 29.08.2022 09:30 Uhr 9-Euro-Ticket Nafolger

Lang hebbt se doröver snackt, nu maakt de SPD en handfasten Vörslag för den Nafolger vun dat 9-Euro-Ticket. Dat schall 49 Euro per Maand kossen un bunnswiet in’n Nahverkehr gellen. So steiht dat schreven in en Papeer, dat de Grundlaag för en Fraktschoonsklausur is un dat mehrere Medien vörliggen deit – ok dat ARD Hauptstadtstudio. Dorin geiht dat ok dorüm, wat Lüüd mit wenig oder middlere Inkamen direkt Geld vun’n Staat kriegen schüllt. //Stand 29.08.2022 Kl. 9:30

