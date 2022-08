Stand: 29.08.2022 09:30 Uhr Ohnsorg Premiere

De Speelsaison geiht mit Nostalgie los! In’t Ohnsorg Theater hebbt se güstern Avend de Premieer vun den Ohnsorg-Klassiker „Dat Hörrohr“ vun Karl Bunje fieert, wat se nee opleggt hebbt. In dat Stück geiht dat üm en Opa, de nich mehr richtig hören kann. Sien Schwegerdochter versöcht dat uttonutzen, üm an sien Hoff un Besitz to kamen. Dat Publikum hett dat Stück un dat Ensemble düchtig fieert. Ü.a. weren Wolfgang Sommer as Opa Meiners, de ümmer en in’n Sinn hett, un Beate Kiupel as de listige Schwegerdochter Bertha to seen. Se hebbt ornlich Applaus kregen. Mehr dorto köönt Se vunavend bi uns in’t Kulturjournaal hören vun Klock 7 af an. //Stand 29.08.2022 Kl. 9:30

