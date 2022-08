Stand: 26.08.2022 09:30 Uhr Füer in Billbrook

In de Hamborger Müllverbrennungsanlaag in Billbrook hett hüüt Nacht nich blots de Müll brennt: Ut den achtig Meter hogen Schosteen in’e Borsigstraat sünd Flammen rutkamen, de een ok wiet weg noch sehn kunn. Anwahners schullen jümehr Fenster un Dören dicht laten, denn dat geev veel Rook un dat hett ok ornlich stunken. Bi to Schaden kamen is nüms. Woso dat dor anfungen hett to brennen in de Müllverbrennungsanlaag in Billbrook is noch unkloor.

// Stand: 26.08.2022, Kl. 9:30

