Stand: 26.08.2022 09:30 Uhr Gas-Ümlaag is noch nich ganz rund

De Ümlaag bi Gas is noch gor nich dor un schall nu woll al wedder anners maakt warrn: Tominnst sä Weertschopsminister Robert Habeck to de Zeitung „Welt“, dat he noch mal kieken will, wat vun Ünnernehmen nu genau dat Geld kriegen doot. Egens schull de Ümlaag Pleiten verhinnern vun Ünnernehmen, de Gas importeren doot. Aver dat Geld künnt bet nu ok Firmen kriegen, wenn de noch nich in’e Kniep sünd.

// Stand: 26.08.2022, Kl. 9:30

