Stand: 25.08.2022 09:30 Uhr Börgerschop över Energie-Kris

Opstunns snackt se överall vun de Energie-Kris. Ok in de Hamborgsche Börgerschop. Dor hebbt se düchtig an den Plaan vun’n Senaat to’t Energiesparen krittelt. De Linken fehlt de ganz strengen Regeln. De CDU süht den Plaan as en Mix ut vele enkelte Regeln an un de FDP geiht dat to veel üm’t Klima un nich noog üm de Kris. Man de gröne Ümweltsenater Jens Kerstan meent: De Schutz vun’t Klima dröff nich ünner de Kris lieden. Dat geiht tosamen. // Stand 25.08.2022, Kl. 9:30

