Stand: 25.08.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag schient mal wedder den helen Dag lang de Sünn. De poor Wulken ann Heven, dor mööt wi uns gor nich üm kümmern. Un dat warrt wedderr bet to 29 Graad warm.

Morgen is dat al en Snack anners. Dor kladdert de Temperaturen twoors wedder op bet to 28 Graad rop, man dat gifft ok enkelte Schuer, ok mal mit en Dünnerslag oder Starkregen mit dorbi. // Stand: 25.08.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch