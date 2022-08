Stand: 24.08.2022 09:30 Uhr Waterstoff ut Kanada

Düütschland un Kanada wüllt Hand in Hand arbeiden, wat dat Thema Waterstoff angeiht. Vun 2025 af an schall Kanada grönen Waterstoff levern, de ut nawassen Energie maakt warrt. So steiht dat in dat Afkamen, dat Bunnswirtschopsminister Robert Habeck un de kanaadsche Energieminister Jonathan Wilkinson ünnerschreven hebbt. Düütschland will dör den ne’en Partner unafhängig vun Russland warrn. Un so schall dat vörangahn mit den Utbo vun Energien, de beter för de Ümwelt sünd.

/ Stand: 24.08.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch