Stand: 23.08.2022 09:30 Uhr Tschentscher in Agentinien

Ok Hamborgs eerste Börgermeister Peter Tschentscher is ünnerwegens, un dat in Agentinien. He hett mit den Börgermeister vun Buenos Aires to’n Bispill doröver snackt, woans de Städer wat för dat Klima doon köönt. Bavento will Buenos Aires, dat Ünnernehmen ut Hamborg dor investeren doot. //Stand 23.08.2022 Kl. 9:30

