Stand: 23.08.2022 09:30 Uhr Flegers in de Nacht

An’n Hamborger Flooghaven, dor hollt se sik nich immer an dat Verbott, in de Nacht to flegen. Düt Johr weren dat mehr as 500 Flögen alleen in de Stunn vör Middernacht. Dat mellt de Ümweltbehöörd. De meisten Grünn sünd: technische Maleschen, dat de Affertigen ünnen an de Eer to laat is, dat Wedder, Maleschen bi dat Sekern vun’n Floog oder Engpässe bi’t Personaal. De Flooglärmschutzbeopdragte, de rekent dormit, dat sik duppelt so vele Lüüd beklagen doot as en Johr vöraff. //Stand 23.08.2022 Kl. 9:30

