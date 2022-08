Stand: 22.08.2022 09:30 Uhr Mehr Bahnen för Elvpendlers

Al twee Weken lang hefft Pendlers ut'n Süden vun Hamborg Maleschen mit'n Verkehr. Vun vundaag af an schall man allens wedder beter warrn, heet dat vun'n HVV. Denn: De HVV sett mehr Bussen un Bahnen in. To'n Bispeel schüllt twüschen Willemsborg un Hammerbrook blots noch lange Töög föhren – so dat mehr Lüüd mitkünnt. Twüschen Pinnbarg un Hammerbrook warrt nu ok mehr Töög insett. Achtergrund vun de Problemen mit'n Verkehr is, dat en Laster brennt hett – un so keem en Brüch to Schaden. | Stand 22.8.22 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch