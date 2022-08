Stand: 19.08.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Olaf Scholz un Cum-Ex

Düsse Week güng dat ok wedder üm den Cum-Ex Schandaal: Bunnskanzler Olaf Scholz müss Freedag in Hamborg wedder as Tüüg utseggen – vör den Parlamentaarschen Ünnersökensutschuss vun de Börgerschop. Dat güng dorüm, wat he in sien Tiet as Hamborger Börgermeister sien Finger mit in’t Speel harr, woans de Warburg Bank Stüern betahlen müss. Scholz see, dor weer rein gor nix an. Dat he sik nich mehr op allens besinnen kann, dor glöövt CDU un LINKE nich an.

