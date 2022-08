Stand: 18.08.2022 09:30 Uhr Mann mit Drogen fastnahmen

De Hamborger Toll hett in de Nacht en Mann to’n Stoppen bröcht, de woll mit Drogen hannelt hett. As de Töllners den Autofohrer an de Landungsbrüchen kontrolleren wullen, dor leep de Mann ut dat Auto rut un jump vun de Kaimuer in de Elv rin. De Waterschutzpolizei kunn den Mann un sien Tasch ut’t Water ruthalen un em fastnehmen. He harr Drogen dorbi, en Deel dorvun swömmt nu in de Elv.

/ Stand: 18.08.2022, Klock 9:30

