Stand: 17.08.2022 09:30 Uhr Bus un Bahn för Senioren

Mit't Fohrrad föhren, mit Bussen un Bohnen ünnerwegens ween: All dat schall för üllere Hamborgers attraktiver warrn, seggt de SPD un de Grönen. NDR 90,3 hett rutkregen, dat dat dorto en Andrag in de Börgerschop geven schall. Dor schall denn binnenstahn, dat to'n Bispeel de Tiet to't Ümstiegen in Bus un Bohn länger maakt warrn schull. Op Fohrrad-Routen schull dat mehr Steden to't Sitten, Verpusten un Schulen geven. Un dat schull mööglich maakt warrn, MOIA un HVV-switch ok ahn Handy to bruken. | Stand 17.8.2022 Kl. 9:30

