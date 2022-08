Stand: 16.08.2022 09:30 Uhr Kritik an Gas-Ümlaag

De Verein vun de Hüerslüüd un de Hamborger Hannelskamer sünd sik enig worrn: De ne'e Gas-Ümlaag is in jümehr Ogen en to grote Last för Privotlüüd un Firmen. Se roopt Bunnsweertschopsminister Robert Habeck op: He schall tosehn, dat dat allens nich so veel köst. Ok de Linke un de AfD in Hamborg bekrittelt, dat de Opslag vun 2,4 Cent op en Kilowattstünn Gas to veel weer. | Stand 16.8.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch