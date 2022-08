Stand: 16.08.2022 09:30 Uhr Ordeel na Autorennen

In'n Perzess wegen en Autorennen op de Köhlbrandbrüch gifft dat vundaag dat Oordeel. De Fall is al dreiunhalf Johr oolt. Anklaagt is en fiefuntwintig Johr olen Mann. Em warrt vörsmeten, dat he mit bet to hunnertveerunsüsstig km/h över de Brüch rast is – un denn is he mit en Laster tosamenknallt. Sien Broder is tomals ümkamen. De Staatsafkaatschap will en Straaf to'n Bewähren för em dörsetten – un en Geldstraaf för en negenuntwintig Johr olen Mann, de in'n Fall ok noch mit anklaagt is. | Stand 16.8.2022 Kl. 9:30

