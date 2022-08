Stand: 15.08.2022 09:30 Uhr Ümbo vun't Volksparkstadion

Minnst 20 Millionen Euro bruukt de HSV, dat Volksparkstadion op Schick to bringen. Dat deit Noot, dat se in Hamborg 2024 de Europamesterschopspelen utdregen köönt. Vörsitter Thomas Wüstefeld hett nu en Weg funnen, woans dat betahlt warrn kann. He sä in't Hamborg Journaal, he hett en Geldgever funnen, de för de Bedrääg börgen sall. In'n November wüllt se mit de Ümboarbeiden anfangen. // Stand 15.08.2022, Kl. 9:30

