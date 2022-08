Stand: 12.08.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Vattenfall sett Stroompriesen hooch

700.000 Kunnen warrn dat in’n Geldbüdel marken: Vattenfall hett Dünnersdag künnig maakt, dat se de Stroompriesen vun Oktober af an hoochsetten warrt, un twoors üm knapp 13 Perzent. Dat heet, en Huushoolt mit twee Lüüd mutt den Maand in’n Snitt 9 Euro mehr betahlen. Vattenfall see, de Kosten för Energie sünd so dull anstegen, dat se de Priesen hoochsetten müssen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 13.08.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch