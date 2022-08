Stand: 12.08.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Katharina Fegebank to Atoomkraft

Düütschland hett opstünns ja böös Kummer vunwegen de Energie. Hamborgs Twete Börgermeistersch Katharina Fegebank meent, dat weer mööglich, Atoomkraft noch länger to bruken as plaant. Man blots för en kotte Tietlang. Dat see se in’t Sommerinterview mit NDR 90,3 un dat Hamborg Journal. Man een för allemal steiht fast: Mit de Atoomkraft is dat vörbi, stell Fegebank rut. Atoomenergie weer to gefährlich.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 13.08.2022, Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch