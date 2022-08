Stand: 12.08.2022 09:30 Uhr Ünnersökensutschuss to Cum-Ex

Hett de Politik mitsnackt, woans de Hamborger Warburg-Bank Stüern betahlen müss? Üm düsse Fraag geiht dat in den Ünnersökensutschuss vun de Börgerschop. Bunnskanzler Olaf Scholz hett güstern in Berlin seggt, de Politik harr ehr Finger dor nich mit in’t Speel. Hamborgs fröhere Finanzsenater Wolfgang Peiner vun de CDU see in’n Ünnersökensutschuss, dat he dat op’n Kieker hett.

