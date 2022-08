Stand: 11.08.2022 09:30 Uhr Kritteln an Christian Lindner siene Plaans

Bunnsfinanzminister Christian Lindner will de Börgerslüüd de Last bi poor Stüern nehmen. Man an siene Plaans warrt ok veel krittelt. För de Wirtschopsweise Veronika Grimm kümmt Lindner sien Vörslag nich to rechte Tiet. Se meent, dor wöörn sünnerlich de Lüüd wat Goots vun hebben, de sounso mehr verdenen doot. Lindner sä in't ZDF, 48 Millionen Düütsche kunn dormit hulpen warrn. // Stand 11.08.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch