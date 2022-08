Stand: 11.08.2022 09:30 Uhr Truerfier Uwe Seeler

Masse Hamborgers man ok Prominente hebbt sik güstern vun Uwe Seeler verafscheedt. Bi en grote Truerfier in't Volksparkstadion sä Börgermester Peter Tschentscher: Mit Uwe Seeler verleert Hamborg en Deel vun sik sülvst. Üm un bi 5.000 Minschen weern bi de Truerfier dor. Dor weern inlaadt Gäst mit dorbi, as Bunnskanzler Olaf Scholz - man ok Bekannte ut dat Ünnerhaltungs- un Footballgeschäft as Otto Waalkes oder Philipp Lahm un masse anner Lüüd. // Stand 11.08.2022, Kl. 9:30

