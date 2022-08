Stand: 09.08.2022 09:30 Uhr Gas sporen

Freewillig weniger Gas bruken. Dat gellt vunaf hüüt för de EU-Staten. Fasthollen is dat in den europä’schen Nootfallplaan. De EU sall sik dorop inrichten, dat Russland keen Eerdgas mehr levern deit. In Düütschland leevt de mehrsten Minschen. Dormit mööt wi ok an mehrsten sporen. Warrt nich noog spoort, denn köönt se överall in de EU en Alarm utlösen. Dor warrt den Telen to ‘t Insporen vörschreven, an de sik all hollen mööt. // Stand 09.08.2022, Kl. 9:30

