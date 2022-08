Stand: 09.08.2022 09:30 Uhr Olivia Newton-John is doot

De Rull vun de Sandy in dat Musical Grease hett ehr överall op de Welt bekannt maakt. Olilvia Newton-John. Ehr Ehmann hett nu künnig maakt, dat se mit 73 Johrn an Bostkrebs dootbleven is. Se hett föfftig Johr lang as Schauspelersch, Sängersch un Schrieversfru arbeit. // Stand 09.08.2022, Kl. 9:30

