Stand: 08.08.2022 09:30 Uhr Cum-Ex-Ünnersöken geiht wieder

Morgen warrt de Cum-Ex-Affäär bi de Warburg-Bank wieder ünnersöcht. De Utschuss vun de Börgerschop dröppt sik un warrt dorbi woll över dat Borgeld snacken, dat jüst funnen worrn is. In't Sluutfack vun'n fröheren SPD-Politiker Johannes Kahrs legen mehr as tweehunndertdusend Euro. Dorbi is man nich kloor, wat dat wat mit'n Cum-Ex-Schandaal to doon hett. Dat Geld is ok nich sekerstellt worrn. | Stand 8.8.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch