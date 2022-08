Stand: 05.08.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Steed to’n Beklagen bi de Polizei

De Steed, wo een sik över de Hamborger Polizei beklagen kann, is över Johr un Dag en groot Thema bi de Politik. Vör een Johr is de Steed nee opstellt worrn. Sietdem hebbt sik mehr Minschen över Lüüd, de bi de Polizei arbeiden doot, beklaagt. Dat is düsse Week Maandag vördag kamen. Ok de internen Klagen sünd mehr worrn: De Tall is vun 2 op 14 anstegen. Anners as fröher ünnersteiht de Steed to’n Beklagen nu direktemang den Polizeipräsident.

