Düsse Week: 9-Euro-Ticket in Hamborg

In Hamborg is de 9-Euro-Fohrkoort bet nu 1,8 Millionen Mal verköfft worrn. Bavento kaamt de 680.000 HVV-Kunnen, de en Abo hebbt un in’n Juni, Juli un Augustmaand man ok blots negen Euro betahlen müssen. An’n Dingsdag hebbt Senaat un HVV sik ankeken, woans dat Ticket annahmen worrn is: In’n Junimaand sünd mehr Minschen mit Bus un Bahn ünnerwegens ween as vör Corona.

