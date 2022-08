Stand: 05.08.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Streik bi Hagenbeck

Bi Hagenbeck hebbt de Anstellten düsse Week Middeweken för twee Stünnen lang jümehr Arbeit liggen laten. Se sünd vör den Deertenpark op de Straat gahn: Wat se föddert, dat is en Tarifverdrag un dat de Böversten minschlich beter mit jüm ümgaht. Dirk Albrecht, de de Geschäften föhrt, see, dor weer rein gor nix an. Verhanneln mit de Warkschop IG Bo, dat will he nich. Dor müss en Gericht em to dwingen, verkloor he NDR 90,3.

